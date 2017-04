Bulletin Météo – vendredi 27/05

Communique de la meteo l'île Maurice emis a 04h30 ce vendredi 27 mai 2016.

Previsions météorologique de Maurice pour les prochaines 24 heures:

Le temps demeure venteux et froid sur notre region. Micouvert en general devenant parfois nuageux sur le plateau central et les versants au vents avec plusieurs ondees.

La temperature maximale sera de 20 a 23 degres celsius sur les terrains eleves et variera entre 25 et 28 degres celsius sur les côtes de maurice.

Le temps restera micouvert en general pendant la nuit avec quelques ondees par moments principalement sur le plateau central.

La temperature minimale sera de 16 a 18 degres celsius sur les terrains eleves et variera pendant 19 et 22 degres celsius sur le littoral.

Vents d'est-sud-est de 20 a 30 km/h avec rafales de l’ordre de 60 km/h.

Mer ventrue au-dela des recifs.

Les sorties en haute mer sont deconseillees.

Marees hautes : 17h08 et lendemain 03h53.

Marees basses : 10h26 et 22h51.

Lever du soleil : 06h36.

Coucher du soleil : 17h38.

La pression atmospherique a 04h00 : 1020 hectopascals.

La météo avec météo-ilemaurice.