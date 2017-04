Bulletin Météo – Mercredi 20/07

Communique de la meteo l'île Maurice emis a 11h00 ce mercredi 20 juillet 2016.

Situation Generale:

La depression tropicale 'Ex-ABELA' s’est affaiblit d’avantage en une perturbation tropicale.

Previsions météorologique de Maurice pour les prochaines 24 heures:

Le temps sera nuageux avec des averses qui seront moderees par moments dans le matin sur les terrains eleves. Des percees de soleil sont prevues dans l’apres-midi.

La temperature maximale sera de 18 a 21 degres celsius sur les terrains eleves et variera entre 23 et 25 degres celsius sur les côtes de maurice.

Le temps restera nuageux pendant la nuit avec des averses principalement sur les terrains eleves et les versants aux vents.

La temperature minimale sera de 14 a 16 degres celsius sur les terrains eleves et variera pendant 18 et 21 degres celsius sur le littoral.

Vents d’Est Nord Est de 25 a 35 km/h avec rafales de l’ordre de 70 km/h aux endroits exposes.

Mer forte au-dela des recifs avec de vagues de 3 à 4 metres.

Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons sont deconseillees.

Marees hautes : 13h40 et lendemain 01h11.

Marees basses : 07h18 et 19h23.

Lever du soleil : 06h44.

Coucher du soleil : 17h49.

La météo avec météo-ilemaurice.