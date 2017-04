Bulletin Météo – Jeudi 12/05

Communique de la météo pour Ile Maurice emis à 16h30 ce jeudi 12 mai 2016.

SITUATION GENERALE:

L'anti-cyclone au Sud des Mascareignes maintient un temps venteux et relativement froid sur notre region.

PREVISIONS POUR LES PROCHAINES 24 HEURES:

Des periodes nuageuses cette nuit avec des averses principalement a l'Est, au Sud et sur le plateau central. Les averses deborderont au Nord et a l'Ouest par moments.

La temperature minimale sera de 17 a 19 degres Celsius sur les terrains eleves et variera entre 20 et 23 degres Celsius sur les regions cotieres.

Les averses peristeront sur l'ile demain et seront plus frequentes sur le plateau central et les versants aux vents. Toutefois il y aura des eclaircis au Nord et a l'Ouest dans l'apres-midi.

La temperature maximale sera de 21 a 23 degres Celsius sur les terrains eleves et variera entre 25 et 28 degres Celsius sur les regions cotieres.

Vent d'Est-Sud-Est de 25 a 35 km/h avec rafales de l'ordre de 70 km/h aux endroits exposes.

Mer forte au-dela des recifs avec houles du Sud-Ouest.

Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons sont deconseillees.

Marees hautes : 20h19 et demain 04h30.

Marees basses : Demain 00h05 et 13h08.

Lever du soleil : 06h31.

Coucher du soleil : 17h42.

La pression atmospherique a 1600 heures : 1019 hectoPascals.